Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kletter-marathon um die Lycra-Nadel am 3. Juni ist ein bunter Höhepunkt © kk/privat

Ab Donnerstag wird der Kanzianiberg in Finkenstein wieder zum Zentrum für den Klettersport: Der „King of Kanzi“ hat sich in den vergangenen Jahren nämlich zu einem Fixpunkt im frühsommerlichen Veranstaltungsreigen der Region entwickelt. „Für uns ist es wichtig, das Naturerlebnis zu transportieren. Dass man hier am See viel mehr tun kann, als ,nur‘ zu baden oder Rad zu fahren“, betont Michaela Tiefenbacher, Obfrau des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See. Die Entwicklung des Klettersports in Richtung Freizeitgestaltung trug das Seinige zum Wachsen der Veranstaltung bei. Begonnen hatte sie vor sieben Jahren als Teil des Saisonopenings am Faaker See. Vor drei Jahren wurde dann daraus der „King of Kanzi“ – ein eigenständiges, mehrtägiges Festival mit Workshops, Familienprogramm, Filmvorträgen und Kursen. Unterstützt und veranstaltet wird es vom Tourismusverband Finkenstein, der Alpinschule Highlife gemeinsam mit der IG-Sportklettern und Eva House, der Bergführerschule Vier Jahreszeiten, Grivel, Patagonia, La Sportiva, Beal, Chillaz und Friction Labs.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.