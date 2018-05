Facebook

Nach Westen hin wäre Ausbau geplant © KK/Omansiek

Die Genehmigung der Dehner-Filiale in Villach-Perau heizt die Diskussion um den geplanten Ausbau des VEZ in Villach neu an. Wie berichtet, wollen Bauherren aus Wien das Einkaufszentrum im Badstubenweg seit drei Jahren erweitern und modernisieren. Mit dem Widmungsstopp wurde den Plänen 2016 aber der Riegel vorgeschoben. „Man kann den Standort auch anders attraktiver machen, ohne ihn zu vergrößern“, lautete damals eine Begründung von Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Der für das Projekt zuständige Klagenfurter Architekt Werner Omansiek warnte allerdings: „Sollte der Ausbau nicht genehmigt werden, stirbt der Standort spätestens in drei Jahren und 135 Jobs gehen verloren.“

