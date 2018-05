Am 2. Juni darf am Hans-Gasser-Platz in Villach wieder getauscht und gehandelt werden. 100 Stellplätze stehen für den Kinderflohmarkt zur Verfügung.

Der Villacher Kinderflohmarkt findet heuer auch im Frühjahr statt: Am Samstag, den 2. Juni, sind auf dem Hans-Gasser-Platz in der Zeit von 8 bis 13 Uhr insgesamt 100 Standplätze aufgebaut. Dort wird von und für Kinder getauscht und gehandelt. Auch gibt es eine Panini Fußballsticker- Tauschbörse. „Vom vollständigen Puzzle über den Baukasten bis hin zum Puppenhaus bieten die kleinen Verkäufer alles an. Auch Sportartikel, die schon so manchen beherzten Einsatz überstanden haben, können dort zu günstigen Preisen erstanden werden“, betont Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer.