Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Daniela Koppitsch ist kürzlich mit ihrem Teegeschäft in die Villacher Gerbergasse übersiedelt. Sie bietet dort nicht nur Teeverkostungen, sondern auch Meditationsabende an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Koppitsch bietet mehr als 100 Tee-Varianten an © KK/Stadtmarketing

Die Unternehmerin bietet in ihrem Fachgeschäft "Teapot" Teespezialitäten aus aller Welt genauso wie englisches Porzellan oder frische Bio-Datteln aus dem Orient an. „Und natürlich kann man auch gern ein Tässchen Tee verkosten“, sagt Chefin Daniela Koppitsch. Neben Teeverkostungen in der eigens eingerichteten Teelounge werden dort auch Meditationsabende, spezielle Teezeremonien und Dattelverkostungen angeboten.