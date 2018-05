Facebook

Dichte Gewitterzellen breiten sich über das ganze Land aus © Ligthningmaps.org

Nach den heftigen Niederschlägen am Wochenende haben sich am frühen Montagnachmittag bereits die nächsten Unwetter über Kärnten ausgebreitet. Über den Bergen haben sich vielfach dunkle Quellwolken gebildet, entlang der Karawanken und der Karnischen Alpen regnet es teils heftig. "Auch im Bereich vom Dreiländereck gehen heftige Niederschläge nieder. Am späten Nachmittag muss man im ganzen Land auch in den Tälern immer wieder mit Niederschlägen und Unwettern rechnen", sagt Meteorologe Martin Ortner der ZAMG Klagenfurt.