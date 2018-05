Facebook

Die einzige Kletterschlange in unseren Breitengraden: die Äskulapnatter © KK/Hermann

Seit mehreren Jahren beobachtet Rene Hermann eine Äskulapnatter in der Nähe eines Fischteichs in Pöckau - am Wochenende hat er sie nun fotografiert. "Sie ist gar nicht scheu und hat sich auf dem Strauch in Pose geworfen", sagt der Arnoldsteiner, der die Länge auf gut 1,70 Meter schätzt. Helga Happ vom Reptilienzoo bestätigt: "Das stimmt, diese Schlangen sind groß und wehrhaft. Sie haben daher wenig Scheu vor Menschen und können, wenn sie sich bedroht fühlen, ordentlich zwicken!" Sie sind aber nicht giftig. Zudem sind sie die einzigen Kletternattern in unseren Breitengraden. "Bauern freuen sich immer, wenn sie diese Schlage sehen, denn sie fressen Mäuse, Ratten und Siebenschläfer. Manchmal bis zu zehn Stück am Tag", erklärt Happ. Jetzt ist gerade Paarungszeit, daher sind die schönen Reptilien flott unterwegs. Äskulapnattern haben ein angestammtes Revier, also immer denselben Sommerlebensraum, wo sie aktiv auf Jagd gehen. "Dieses Exemplar auf dem Foto ist tatsächlich ein besonders schönes", schwärmt Happ.

Äskulapnatter in Arnoldstein © KK/Hermann

