Paragleitschirm klappte ein, Füße des Piloten verhängten sich mit Schnur des Schirmes. In der Folge stürzte der Mann auf den Holzsteg eines Campingbades.

Symbolfoto © APA/BARBARA GINDL

Am Freitag gegen 17 Uhr startete ein 30-jähriger Techniker aus Villach mit seinem Paragleitschirm vom Startplatz auf der Gerlitzen in Richtung Landeplatz in Annenheim, Gemeinde Treffen.