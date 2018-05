Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute um 8 Uhr beginnen die Bewerbe! © Privat

Heute messen sich ab 8 Uhr in der Villacher Alpenarena wieder die Feuerwehrkameraden aus dem Bezirk. Ab 8 Uhr geht es mit den Leistungsbewerben los, auf dem Programm steht der "Löschangriff nass" sowie der 8 mal 50 Meter-Staffellauf. So bleiben die FF-Kameraden für die oft herausfordernden Einsätze fit, gleichzeitig wird der Bezirkssieger ermittelt. Für die Villacher ist die Abwicklung des heutigen Bewerbs gleichzeitig die Generalprobe für den Landeswettbewerb, der dann am 30. Juni auch in der Alpenarena stattfinden wird.