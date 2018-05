Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zumindest ein Fußbad am Vormittag sollte sich ausgehen! © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Im Raum Villach wird das Wetter am Sonntag zum Teil wieder etwas labiler. Die Luftschichtung ist also etwas instabiler und somit steigt das Regenschauer- und Gewitterrisiko vor allem später am Tag etwas an. Vorerst scheint aber am Vormittag und auch um Mittag oft wieder länger die Sonne vom Himmel. Nachmittags bilden sich zuerst über den Bergen langsam wieder ein paar Quellwolken aus und in der Folge sind sogar vereinzelte Regenschauer oder Gewitter möglich. Diese breiten sich da und dort von den Bergen auch über manche Täler aus. Überall sollte es jedoch nicht regnen. "Die Bedingungen für Vorhaben in der Natur sind deshalb am Vormittag sicherer als am Nachmittag und Abend", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen sind frühsommerlich geprägt und erreichen zum Beispiel in Villach und in Klagenfurt am Nachmittag Werte um 27 Grad.