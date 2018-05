Murat Selimagic So erlebt der Villacher den Fastenmonat Ramadan

Facebook

Murat Selimagic in der Moscheeneinrichtung in Villach, wo er regelmäßig betet © Pacheiner

Murat Selimagic ist ein liberaler Moslem. „Wir leben den europäischen Islam. Bei uns wird nicht alles so streng genommen“, stellt er gleich am Anfang des Gesprächs im Parkcafé in Villach klar. Als die Kellnerin kommt, bestellt er ein Mineralwasser und sagt mit einem Lächeln: „Heute faste ich nicht.“ Im Ramadan, im Fastenmonat der Muslime, der am 16. Mai am Abend begonnen hat, sollte den Regeln nach auf Essen und Trinken zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verzichtet werden. „Ich nehme mir das Recht, heute nicht zu fasten“, betont Murat. Heute sei er nämlich auf einer „Geschäftsreise“. Er ist Unternehmer und hat heute zusätzlich Termine in seiner Funktion als Villacher Gemeinderat (ÖVP). Reisende sind vom Fasten ausgenommen, das betrifft etwa auch Schwangere, Frauen mit Menstruation, Kranke, Kinder und Menschen, die Medikamente nehmen.

