Der neue Manager wird beraten, wie man leere Flächen wieder verwertbar machen kann - wie etwa diese in der Widmanngasse © (c) Hannes Pacheiner

Wie berichtet, wird Matjaž Ribnikar Lavtižar (44) ab Juni als Villachs neuer Immobilien- und Leerstandsmanager im Stadtmarketing arbeiten. Der Slowene hat 17 Jahre Erfahrung mit internationalen Konzernen und wird diese in die Standortentwicklung einbringen. „Das Stadtmarketing wurde professionalisiert, die Aufgabenbereiche sind neu aufgeteilt. Wir sind eine Handelsstadt und werden das Thema Innenstadt mit professioneller Unterstützung angehen“, betont Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer. Lavtižars Aufgaben gliedern sich in drei Bereiche: Beratung der Hauseigentümer, aktive Händler-Akquise und Projektentwicklung für Flächennutzung. „Ich habe Erfahrung was verlangt wird, damit Unternehmer kommen. Da kann ich beratend zur Seite stehen“, sagt Lavtižar und erklärt, dass es auch nicht immer nur um Handel an sich gehen muss. „Eine Stadt besteht aus mehr als Einkauf. Es geht auch um Dienstleistungsbetriebe, Büros, Ärzte. Es geht um Aktivitäten.“

