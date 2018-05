Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Stadtmarketing-Team (vier Vollzeit und sechs Teilzeit-Mitarbeiter) von links: Marianne Schöffmann, Matjaž Lavtižar, Angelika Trösch, Chef Gerhard Angerer, Thomas Kalt, Ottilie Langer, Georg Moser, Kathrin Hassler, Ines Wiggisser und Christian Kohlmayer (nicht am Bild: Sandra Staber) © KK/Stadtmarketing

Am Donnerstag präsentierte sich das neue Stadtmarketing offiziell in den frisch renovierten Räumen des ehemaligen Feuerwehrhauses am Hans-Gasser-Platz. Eingezogen sind die zehn Mitarbeiter bereits Anfang des Monats, nun konnten sich interessierte Villacher in den Büros umsehen. Nicht nur der Standort ist neu, auch inhaltlich wurde bei der Stadtmarketing GmbH umstrukturiert. „Wir haben unsere Kompetenzen auf drei Standbeine aufgeteilt. Das Veranstaltungsmanagement, die Standortentwicklung und das Marketing“, sagt Chef Gerhard Angerer. Nach 13 Jahren sei dieser Schritt in Richtung Professionalisierung notwendig geworden. „Das Stadtmarketing hat eine neue Rolle, die weit mehr beinhaltet, als zu werben. Es geht darum, neue Lösungen für die Herausforderung Altstadt aktiv zu suchen“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Mit dem Posten des Leerstandsmanagers habe man einen wichtigen Schritt gesetzt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.