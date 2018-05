Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am Freitag gibt es im Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" auch in der Draustadt Villach ein umfangreiches Programm. Mit dabei sind etwa die Kirchen Heiligenkreuz und St. Josef.

In der Villacher Kreuzkirche werden am Freitag Kinderfahrzeuge gesegnet © Santner

Die Lange Nacht der Kirchen am Freitag wird in Villach besonders kreativ: In der Pfarrkirche St. Josef gibt es etwa eine Pflanzentauschbörse, wo man seinen Überhang gegen anderen Küchen-, Heil- oder Gewürzpflanzen tauschen kann (17 Uhr).