Mittwochmittag ereignete sich in Velden ein Fahrradunfall. Dabei wurde ein 37 Jahre alter Mann aus Niederösterreich verletzt. Er wurde ins LKH Villach gebracht.

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann aus Niederösterreich mit seinem Rennrad auf der Rosegger Straße (L 52) aus Richtung Selpritsch kommend in Richtung Velden. Auf der abschüssigen Straße führte er im Ortsgebiet von Velden in einer starken Linkskurve eine Vollbremsung durch.