Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die beiden Burschen hatten Anfang Mai in der Neuen Mittelschule Velden mit einer Luftdruckpistole hantiert und einen anderen Schüler getroffen.

An dieser Schule ereignete sich der Vorfall (Archivfoto) ©

Anfang Mai sorgte ein Vorfall in der Neuen Mittelschule (NMS) Velden für Aufsehen. Nachdem eine Klasse von einem Ausflug zurückgekehrt war, führten zwei Burschen im Spindraum "Schussübungen" durch. Die 13-Jährigen schossen mit einer Airsoft-Pistole, einer Luftdruckpistole, auf Metallschränke. Während zwei Schüsse einen Spind trafen, prallte ein dritter an der Tür ab und traf einen unbeteiligten Schüler. Der 13-Jährige wurde vom Projektil am Rücken getroffen und leicht verletzt.