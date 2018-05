Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lenkerin wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert (Sujetbild) © Rehfeld

Mittwochfrüh gegen 6.40 Uhr war eine 17-Jährige mit ihrem Mofa auf der Bruno-Kreisky-Straße in Villach in Richtung Osten unterwegs. Die junge Frau wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und setzte den Blinker.