Villach"An Villach schätze ich die Vielfalt"

Matjaž Ribnikar Lavtižar ist mit 1. Juni Villachs neuer Immobilien- und Leerstandsmanager © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Nach einem langwierigen Aufnahmeprozedere, 40 Bewerbern und einem Hearing sind Sie nun ab Juni Villachs Immobilien- und Leerstandsmanager. Was genau bringen Sie für diesen Job mit?

Matjaž Ribnikar Lavtižar: Ich habe jahrelang in verschiedenen Konzernen gearbeitet. Begonnen habe ich bei Baumax in Slowenien, wo ich drei Jahre lang für die Immobilien zuständig war. Danach war ich bei Hofer zur Zeit der Expansion für die ersten 30 Filialen verantwortlich – also auch für den Immobilienkauf, die Umwidmung, zum Teil auch den Bau. In weiterer Folge war ich für den Filialaufbau von KiK in Slowenien zuständig und zuletzt bei Ikea tätig. Dessen Manager habe ich übrigens damals in Klagenfurt getroffen und war schließlich zehn Jahre lang bei Ikea für den Landkauf und auch für die Umwidmung der Filialen zuständig.

