Eine Schönheits-Kooperation gibt es in der Gerbergasse: Melitta Mersich bietet ab sofort bei Silvia Katzdobler ihre Behandlungen an.

Eröffnungsfeier Silvia Katzdobler und Melitta Mersich © (c) Peter Just

Wer Lust auf Veränderung hat, wird ab sofort im Stylingstudio von Silvia Katzdobler bestens beraten: Melitta Mersich bietet ab sofort im Obergeschoß exklusive Kosmetikbehandlungen an. Die Style-Expertin hat ihren Lebensmittelpunkt von Hermagor an den Faaker See verlegt und sich mit Katzdobler zusammen getan: "Kooperationen sind für Unternehmer wichtig, ich freue mich, dass wir nun das Angebot für unsere Kunden ergänzen können", sind sie sich einig. Bei der Eröffnung (Moderation: Martina Klementin) waren unter anderem Hotelierin Karin Leeb, Friseruinnungsmeister Georg Wilhelmer, Goldschmiedemeisterin Sandra Fessl-Calderer, Gastronomin Brigitte Kaufmann, Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner und Zauberer Martin Haderer mit dabei.