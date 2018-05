Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gizdon, Götz und Abby auf Schusters Rappen © kk/Privat

Mit Muskelkraft und Ausdauer legten am Wochenende 20 Teilnehmer die Fußwallfahrt von der Pfarre St. Nikolai in Villach über Kötschach-Mauthen bis Maria Luggau zurück. Mit dabei waren auch Pater Terentius Gizdon und Schuhmachermeister Sepp Götz aus Bad Bleiberg. In vier Tagen waren insgesamt 130 Kilometer zu bewältigen, auch Hündin Abby hielt tapfer durch und wurde zum Maskottchen.