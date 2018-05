In der Ringmauergasse in Villach kam es Dienstagvormittag zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersah eine 60-Jährige, die gerade den Schutzweg überqueren wollte. Die Frau wurde verletzt.

Die Frau wurde leicht verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Eine 60-jährige Frau aus Velden wurde am Dienstag bei einem Unfall in Villach verletzt. Sie war gerade in der Ringmauergasse unterwegs. Als sie dort um 9.15 Uhr den Zebrastreifen überqueren wollte, wurde sie vom Pkw eines 55-jährigen Villachers erfasst. Der Fahrzeuglenker hatte beim Abbiegen von der Drauparkstraße in die Ringmauergasse die Frau, die sich bereits auf dem Schutzweg befand, übersehen. Die 60-Jährige wurde vom Auto zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht. Die Veldenerin konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.