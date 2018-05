Am Montag zur Mittagszeit bog ein 76-jähriger Autolenker in die Mühlbacher Straße ein und übersah eine 30-jährige Motorradfahrerin.

© KK/FF St. Jakob im Rosental

Am Pfingstmontag gegen Mittag übersah ein 76 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw beim Einbiegen in die Mühlbacher Straße (L 55) in der Gemeinde Rosegg eine 30 Jahre alte Motorradlenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt, die auf der L 55 in Richtung Mühlbach fuhr.