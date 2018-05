Kärntner schildert Minuten der Angst bei der Notlandung des „Laudamotion by Eurowings“-Fluges EW 4387 in Thessaloniki und die Odyssee danach.

Wegen einer defekten Cockpitscheibe musste der Airbus notlanden - Symbolfoto © Lufthansa

Auf Rhodos hatte Robert Raimund mit seiner Frau eine Urlaubswoche verbracht. „Donnerstagmittag sind wir in Richtung Salzburg abgeflogen“, erzählt der Villacher, „es war der Flug EW 4387 Laudamotion by Eurowings.“ Um die Mittagszeit startete die Passagiermaschine. „Nach 25 Minuten hat es geheißen, dass wir in eine Zone mit turbulentem Wetter fliegen, dass wir uns anschnallen sollen und nicht mehr aufstehen“, erzählt Robert Raimund. Doch die Turbulenzen kamen woanders her: „Plötzlich kam die Durchsage ,emergency descent‘“, erinnert sich der Kärntner mit Schrecken: „Die Maschine hat dann sofort aus der Reiseflughöhe zum Sinkflug angesetzt.“

Manche der Passagiere hätten den Ernst der Lage vielleicht nicht gleich erkannt, meint der Villacher, „aber eine der Stewardessen hat plötzlich angefangen, zu schreien.“

Die Notlandung in Thessaloniki sei dann glücklicherweise reibungslos erfolgt, erinnert sich Robert Raimund, der auch den Grund für dafür kennt: „Ein Loch und Risse in der Scheibe des Cockpits. Der Kapitän hat gesagt, es habe schon in der Vorwoche so ein Problem mit einer Laudamotion-Maschine gegeben. Ein Wartungsfehler?“

Eine Odyssee begann nach dem ungeplanten Zwischenstopp: „Wir sind stundenlang auf dem Flughafen gestanden“, erzählt der Villacher, „niemand hat uns gefragt, ob wir etwas zu trinken haben wollen.“ Am Abend seien die Passagiere in diverse Hotels gebracht worden. Erst am Abend des folgenden Tages ging es weiter in Richtung München. „Die Crew des Flugzeuges, auf das wir umgebucht worden waren, hatte keine Ahnung von der Notlandung“, sagt der unfreiwillige Abenteuerurlauber. Gegen Mitternacht sei die Maschine in München gelandet. „Mit dem Bus wurden wir dann nach Salzburg gebracht“, erzählt der Villacher, „gegen halb fünf Uhr früh waren wir zu Hause.“ Eineinhalb Tage später als geplant.

Weder Laudamotion noch Eurowings reagierten gestern auf Kleine-Zeitung-Anfragen. Der Aviation Herald (www.avherald.com) bestätigt die Notlandung des Laudamotion Airbus A320-200 wegen einer gesprungenen Cockpit-Scheibe.

