Das Yak ist wieder im Stall © FF Kerschdorf

Am Samstag um 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf zu einem Technischen Einsatz der anderen Art gerufen. Ein Yak war bei dem Versuch, es in eine Box zu befördern, ausgebrochen. Das Tier flüchtete in den Wälder nahe Velden am Wörthersee.