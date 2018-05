Das spektakuläre Kufenstechen in Feistritz/Gail wird heute wieder viele Zuseher anlocken. Um 14 Uhr wird in Oberfeistritz, anschließend in Unterfeistritz geritten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lukas Wallner (Oberfeistritz) und Christoph Perchinig (Unterfeistritz) holten sich im Vorjahr das begehrte Kranzl © (c) Markus Traussnig

Schon das ganze Wochenende hat sich die Burschenschaft Feistritz/Gail auf den heutigen Höhepunkt, ihren Jahreskirchtag mit dem traditionellen Kufenstechen, vorbereitet. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und um 14 Uhr wird es dann spektakulär: Neun Burschen rittern in Oberfeistritz um das Kranzl. Dabei galoppieren sie auf ihren ungesattelten Norikerpferden zwischen den Zuschauern durch die enge Gasse auf die Holzkufe zu und versuchen diese zu zerschlagen. "Die Schlegel sind alle aus Metall und haben zwischen dreieinhalb und vier Kilo", berichtet Felix Abuja Obmann der Burschenschaft. Jener Bursch, der die Kufe zerstört, bekommt das Blumenkranzl und darf den Tanz unter der Linde mit seiner Tänzerin in der feschen Gailtaler Tracht eröffnen. Gleich danach geht es in Unterfeistritz weiter - auch hier treten neun wagemutige Burschen zum zweiten Kufenstechen an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.