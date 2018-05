Facebook

Hier wird ab heute alles aufgegraben und das Kelag-Häuschen abgetragen © Santner

Achtung Verkehrsteilnehmer: Die Vollsperre für den Fahrzeugverkehr an der Draulände ab Höhe des Marktgeländes tritt heute, Dienstag (22. Mai) in Kraft. Wie bereits berichtet, kommt es an der Draulände ob der Neugestaltung zu großen Veränderungen. Ab heute starten die Kanalarbeiten, Anschlüsse werden erneuert, ein Regenüberlaufbauwerk und ein Oberflächenwasserkanal gegraben. "Die Sperre ist unbedingt notwendig, damit wir vor der Brauchtumswoche Ende Juli fertig sind", sagt Planungsstadtrat Harald Sobe (SPÖ). Auch der südliche Geh- und Radweg entlang der Berme angrenzend an die Draulände ist ab sofort ab Höhe Widmanngasse bis zum Fußgängersteig Congress Center gesperrt. "Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Projekt viele Villacher ansprechen können und es nach Fertigstellung eine Aufwertung für die Innenstadt ist", sagt Sobe.

