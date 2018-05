Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das "Theater Perau" des Peraugymnasiums setzt sich mit dem brisanten Thema Suizid auseinander. Premiere des Stücks ist am kommenden Mittwoch.

Die Schüler bei den Proben © Pacheiner

Es geht um den Suizid eines Teenager-Mädchens, um die Gründe, die dazu geführt haben, um Schuld, die Eltern, Freundinnen und Mitschüler auf sich geladen haben, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. Es geht um Mobbing, Enttäuschungen und das Gefühl, ignoriert zu werden, um Probleme, die Jugendliche belasten. Diesem brisanten Thema widmet sich das „Theater Perau“ des Peraugymnasiums in seiner zweiten Produktion. Anstoß war für Deutschlehrerin und Regisseurin Kerstin Schöttl der Roman „Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher, der aber nicht verwendet werden darf. So haben Schöttl und Schüler der 5. bis 7. Klassen eigene Szenen erarbeitet, in denen Erlebnisse und Gefühle geschildert werden, die Jugendliche zur Verzweiflung bringen.

