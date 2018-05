Facebook

Fixpunkt der neuen Themenstadtführung ist der Braumeister aus Bronze. Am Bild: Gerlinde Klammer-Minichberger (links) und Marlies Stadler © KK/Tourismusverband

Seit 160 Jahren gibt es die Marke „Villacher Bier“. Ab Mittwoch, 23. Mai, bieten Tourismusverband und Brauerei nicht nur deshalb erstmals Stadt- und Brauereiführungen an. Die Teilnehmer erfahren, wie es dazu kam, dass Villach seit Jahrhunderten eine Braustadt ist. Die Brauerei öffnet ihre Pforten für die Öffentlichkeit und gibt Einblicke ins Sudhaus und in die Flaschenabfüllhalle. „Wir begeben uns im Rahmen einer historischen Zeitreise auf die Spuren der alten Gastwirtschaften und Steinbierbrauereien. Außerdem beleuchten wir die soziale Stellung der großen Wirts- und Brauereifamilien in Villach“, verrät Stadtführerin und Austria-Guide Gerlinde Klammer-Minichberger. Auch gibt es für die Gäste eine Verkostung. „Die neue Kooperation mit dem Tourismusverband ermöglicht uns, neue Besucher, Gäste und Kunden anzusprechen, die Neues über die alte Brautradition in Villach erfahren, aber auch hinter die Kulissen des modernen Brauhandwerks schauen wollen“, betont „Villacher Bier“-Vorstand

Thomas Santler.