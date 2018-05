Hussam Kassem eröffnet am 1. Juni am Kaiser Josef-Platz in Villach das Lokal "Alt Damaskus". Aufgekocht werden typische syrische Spezialitäten.

In der früheren Trattoria Adriatico eröffnet das neue Lokal © Holzfeind

"Alt Damaskus" - Unter diesem Namen wird am 1. Juni am Kaiser Josef-Platz in Villach ein neues Lokal eröffnen. Hussam Kassem, der seit 2015 in der Draustadt lebt, wird dort typische syrische Spezialitäten aus seinen Heimatland aufkochen. Er war bereits in Syrien früher als Koch tätig und will es nun hier probieren. "Er hat bereits für Villacher vorgekocht. Ihnen hat es geschmeckt, deshalb waren sie von der Idee begeistert", so die Gastgeber. Vier Mitarbeiter werden in dem Restaurant beschäftigt sein. Auf der Speisekarte werden sich unter anderem Falafel, Kibbeh (Fleischklöße aus Bulgur), Rinderfleisch mit Tomatensoße sowie Ousi (gefüllter Blätterteig mit Reis, Fleisch und Erbsen) finden. Auch gibt es arabische Pizza, Salate und syrisches Brot. Das Restaurant wird täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet haben, zusätzlich soll es am Sonntag oder Montag auch einen Ruhetag geben.