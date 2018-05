Infineon-Investition"Es wird nachhaltige Folgen für alle haben"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro am Standort in Villach. Bürgermeister Günther Albel spricht von einer enorm wichtigen Entscheidung für das ganze Land.

Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Villach, Bürgermeister Günther Albel und Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka © KK/infineon

Die Milliarden-Investition der Infineon Villach bestätigt den Hightech-Weg der Stadt Villach. Sie setzte sich unter mehreren bewerbenden Städten in Europa, zuletzt gegen Dresden, durch. Der Weltkonzern wird in den kommenden Jahren 1,6 Milliarden Euro in ein neues Forschungszentrum und eine 300-Milimeter-Dünnwafer-Produktion investieren. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) freut sich nicht nur über 1000 neue Arbeitsplätze, sondern auch über nachhaltige Projekte, die nun starten werden. Priorität hat für die Stadt jetzt die Verkehrslösung vor Ort, der Baustart der Infineon ist 2019. Hier das ganze Interview:

