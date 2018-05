Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heuer im Sommer halten einige Villacher Firmen „Siesta“ und dafür am Abend länger offen © Santner

Schon im März verlautbarte Marlies Putzi, ihre Modeboutique in der Weissbriachgasse während der Sommermonate bis 21 Uhr offen lassen zu wollen. „Ich habe das in meinem Businessplan so verankert und werde es versuchen“, will sie nach italienischem Vorbild handeln. Nun nimmt das Thema erneut Fahrt auf: Gabriele Baumgartner von „das passende Geschenk“ in der Lederergasse wird ebenfalls ihre Ladentüre im Juli und August nach einer Siesta bis 21 Uhr offen halten, wie sie bestätigt. „Wir sind ja eine südliche Stadt. Ich habe mir das gut überlegt, mache zu Mittag das Geschäft zu und lasse es dafür am Abend bis 21 Uhr offen.“ In Villach gäbe es genug Einzelhändler, die mitziehen könnten, „wir müssen es halt einfach versuchen.“ Und einer, der sich seit sieben Jahren nicht an konventionelle Öffnungszeiten hält, ist Andy Glantschnig in der Bahnhofstraße. „Ich richte mich nach den Kunden. Wenn im Sommer die Leute am See sind, bin ich es auch. Und wenn sie danach in die Stadt kommen, bin ich hier für sie da“, sagt er und wird seinen Laden auch weiterhin nach diesen Bedürfnissen offen halten.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.