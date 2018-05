Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Apa

Der Freitag wird in der Region rund um Villach wettertechnisch gesehen abwechslungsreich. Deshalb kann sich die Sonne vor allem am Vormittag durchaus länger am Himmel zeigen. Über den Bergen bilden sich dann jedoch im weiteren Verlauf des Tages immer mehr und zum Teil auch dickere Quellwolken aus. Diese lösen besonders später am Nachmittag und am Abend auch ein paar Regenschauer oder sogar vereinzelte Gewitter aus.