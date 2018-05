Der Weltladen feiert ein Jahr am neuen Standort am Unteren Kirchenplatz. Am Freitag ist auch internationaler Weltladentag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hildegard Ronacher (links) freut sich auf reges Interesse © Santner

Seit einem Jahr befindet sich der Weltladen Villach an seinem neuen Standort am Unteren Kirchenplatz und findet diesen mehr als „fair“. „Jetzt sind wir näher am Zentrum, die Frequenz ist viel besser und wir sind in viele Veranstaltungen automatisch integriert“, sagt Hildegard Ronacher. Bei Märkten wie der Autoshow, dem Weihnachts- und Keramikmarkt konnte man sich als Weltladen mit fairen Produkten einbringen. Aber auch die schöne Gestaltung des Platzes vor dem Geschäft sei gelungen. „Die Kulisse mit den Blumen und Pflanzen passt zu uns und auch die Bankerln werden genutzt“, sagt Ronacher. Den Weltladen in Villach gibt es seit 31 Jahren, er arbeitet mit Unterstützung von vielen, sehr engagierten ehrenamtlichen Helfern und vier Teilzeitkräften unter der Leitung von Petra Maurer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.