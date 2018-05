Vier bisher unbekannte Täter griffen Mittwochabend am Villacher Bahnhof einen 30-Jährigen an. Der Mann musste mit Schmerzen im Unterleib ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Rosenbach von vier bisher unbekannten Tätern am Bahnsteig 8 in Villach attackiert - und das ohne ersichtlichen Grund. Die Täter traten dem jungen Mann mehrfach in den Bauch. Aufgrund der immer stärker werdenden Schmerzen wurde der 30-Jährige später von seinem Vater in das LKH Villach gebracht. Während der Fahrt ins Krankenhaus drohte der Mann das Bewusstsein zu verlieren, der Notarzt musste angefordert werden. Die Polizei ermittelt.