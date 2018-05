Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Noch bis Samstag ist der Italomarkt in Villach zu Gast © (c) Hannes Pacheiner

Noch bis Samstag ist ein Stück kulinarisches Italien am Villacher Hauptplatz zu Gast. Ein Profi-Veranstalter bietet unter dem Motto „Die Kunst des italienischen Geschmacks“ Schmankerln von Oliven über Schinken, Ziegen- und Schafskäse bis hin zu Nudeln und Tiramisu an. Vom temporären Markt indes ein wenig überrascht waren einige Bürger und Geschäftsleute – nicht alle haben von der Veranstaltung gewusst oder aus den Medien erfahren. „Der Organisator ist auf mich zugekommen, weil er Villach bereits vom Schokofest her kannte“, sagt Altstadtreferentin Petra Oberrauner (SPÖ). Sie habe zwar eine Aussendung gemacht, „für die Werbung muss der Organisator aber selbst sorgen“, sagt Oberrauner.

