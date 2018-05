Bereits am Vormittag wird es in Villach sonnig, die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 21 Grad. Gegen Abend hin sind aber wieder Regenschauer möglich.

Das Tief über Osteuropa entfernt sich zwar langsam, es schickt aber vom Nordwesten her auch weiterhin labil geschichtete und zum Teil auch feuchtere Luft herbei. Vor allem in den Vormittagsstunden scheint im Villacher Raum am Donnerstag die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf werden dann aber die Wolken oft wieder mehr. Besonders am Nachmittag oder Abend sind einzelne Regenschauer oder auch Gewitter einzuplanen.