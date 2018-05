Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Arbeitsunfall in einem Reparaturbetrieb in Villach. Bei Servicearbeiten fiel ein Lenkerhebel von einem Hubgerät auf die Hand eines Mannes. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Am Mittwoch gegen 8.40 Uhr führte ein 20-jähriger Mann aus St. Georgen im Gailtal in einem Servicebetrieb in Villach Reparaturarbeiten durch. Dabei fiel ein rund 80 Kilo schwerer Lenkerhebel vom Hubgerät auf die rechte Hand des Mannes.