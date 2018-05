Kindersicherheitsolympiade vermittelt spielerisch das Gefühl für Sicherheit. Den Titel in Villach-Land holte sich die VS Bad Bleiberg.

Voller Einsatz bei der Kindersicherheitsolympiade © KK/Hipp

14 Volksschulklassen und 300 Kinder aus dem Bezirk Villach-Land nahmen heute in Treffen an der Kinder-Sicherheitsolympiade teil. Das Projekt des Kärntner Zivilschutzverbandes zielt darauf ab, dass Sicherheit auch spielerisch erlernbar ist. Als wahre Meister entpuppten sich die Schüler der VS Bad Bleiberg (Lehrerinnen: Adelheid Binter und Angelika Muffat), die vorbildlich in Sachen Selbstschutz- und Sicherheitswissen ganze 353 Punkte erreichten. Somit sind sie beim Landesfinale in Klagenfurt am 29. Mai mit dabei.

