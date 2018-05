Im Juli wird die neue Bar am Hautplatz in Villach eröffnen. Insgesamt werden 350.000 Euro investiert.

So wird der Gastgarten der neuen Bar am Hauptplatz aussehen © KK/WolfgangStani

Etliche Planen und einige Bauzäune verhüllen derzeit das Erdgeschoss des Anna Neumann Hauses am Hauptplatz in Villach. Grund: der Bau der neuen Bar ist voll im Gang, bis Juli soll die Verwandlung vom ehemaligen Modegeschäft in ein stilvolles Lokal abgeschlossen sein. „Die Eröffnung ist jedenfalls vor dem Kirchtag“, sagt Marcus Frohnwieser. Insgesamt 350.000 Euro werden in den Umbau investiert. Übrigens: Der Zugang zum Friseursalon „Uschis Hair“ im ersten Stock ist über die Leiningengasse geregelt, per Tafeln wird darauf aufmerksam gemacht

