61-Jähriger Deutscher war beim Einsteigen in ein Boot ausgerutscht und in den See gefallen. Ein Kellner tauchte nach ihm und wenig später die Einsatzkräfte, die ihn aber nur noch tot bergen konnten.

Tragischer Auftakt der Badesaison am Wörthersee © APA/BARBARA GINDL

Die Badsasion am Wörthersee beginnt tragischerweise mit einem Unglück in Velden. Ein 61-jähriger Mann aus Kierspe in Deutschland ist am Montag gegen Abend beim Einsteigen in ein Boot ausgerutscht. Er fiel in den Wörthersee.