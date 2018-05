Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Unbeständig wird das Wetter am Dienstag im Villacher Raum. Die 20-Grad-Marke wird heute nicht geknackt.

© Fuchs

Ein Tiefdruckgebiet wandert langsam über die Alpen ostwärts weiter. Im Raum Villach bleibt das Wetter am Dienstag deshalb wechselhaft, wobei gebietsweise auch Regenschauer mitmischen. Im Bergland und Richtung Stockenboi ist das Regenschauerrisiko definitiv am größten, weiter im Osten und rund um den Wörthersee am geringsten.