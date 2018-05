Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am 8. Mai-Platz und beim Drauradweg hat die Stadt Villach zwei neue Trinkwasser-Brunnen installiert.

Spanring beim neuen Trinkwasserbrunnen am 8. Mai-Platz © (c) Karin-Wernig

In Villach gibt es rund 60 Trinkwasserbrunnen, an denen man sich kostenlos erfrischen kann. Jetzt kamen zwei weitere hinzu. Auch am 8.-Mai-Platz und entlang des Drauradweges (Höhe Draukraftwerk) ist es ab sofort möglich, seine Trinkflasche aufzufüllen. „Damit bieten wir sowohl den Villacherinnen und Villachern, als auch unseren Gästen, die Möglichkeit einer schnellen und kostenlosen Erfrischung. Sehr beliebt sind unsere Brunnen daher vor allem entlang unserer Radwege“, sagt Stadträtin und Wasserreferentin Katharina Spanring.