92 Kilo Cannabisharz wurden sichergestellt © APA/Polizei

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist dem Landeskriminalamt LKA Kärnten in Zusammenhang mit dem LKA Wien gelungen: In Wien wurden im Zeitraum von September 2017 bis März 2018 35 Personen festgenommen. Es handelt sich um eine strukturierte Tätergruppe, die vorwiegend aus Nordafrikanern besteht. Die Männer, die sich in verschiedenen Hierarchien für einen großen Teil des Cannabishandels in Wien verantwortlich zeigten, wurden im Zuge mehrerer Schwerpunktaktionen, Durchsuchungen und Scheinkäufen im Wiener Stadtgebiet festgenommen.

Ein mutmaßlicher "Drogenkurier" wurde von der Landespolizeidirektion Kärnten im italienisch-österreichischen Grenzgebiet festgenommen. Die Festnahme erfolgte im November 2017. Zudem wurden damals 92 Kilo Cannabisharz sichergestellt. Die Einfuhr von insgesamt 182 Kilo Cannabis konnte nachgewiesen werden. Der Straßenverkaufswert dieser 182 Kilo beträgt nach Angaben der Landespolizeidirektion rund 1,8 Millionen Euro.

58 Kilo Cannabis in Kärnten konfisziert

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach haben am 25. November 2017 bei einer Verkehrskontrolle am VKP in Arnoldstein bei der Einreise auf der A2 nach Kärnten einen 25-jährigen italienischen Staatsbürger mit einem italienischen Mietfahrzeug anhalten. Bei der detaillierten Kontrolle und Durchsuchung des Fahrzeuges wurden bei ihm 58 Kilo Cannabis sichergestellt. Der Italiener wurde festgenommen und in Zusammenarbeit mit der Suchtgiftgruppe des LKA Kärnten und dem LKA Ast West – Wien nach Wien überstellt, wo die weiteren Ermittlungen fortgesetzt wurden.

Einer der Organisatoren dieser Tätergruppe ist derzeit noch flüchtig.

Dieser mutmaßliche Täter ist noch flüchtig - Hinweise an die Polizei © LPD Wien

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Gruppe Vagner, unter der Telefonnummer 01-31310-25925 erbeten.