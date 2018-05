"Mayo Chix" bietet am Kirchenplatz in Villach in Ungarn produzierte Mode an.

Kristina Marsche zeigt ihre Mode © Holzfeind

Bekannt ist der Modename "Mayo Chix" hauptsächlich in Ungarn, Russland und der Slowakei. Nun hat auch in der Draustadt Villach eine solche Filiale eröffnet. Kristina Marsche bietet die in Ungarn produzierte Mode auf insgesamt 35 Quadratmetern an. "Es ist sehr ausgefallene Mode für Jugendliche und Frauen", sagt sie. Im Sortiment hat sie eher höherpreisige Blusen, Jeans und Kleider. Auch bietet sie Gürtel und Taschen an. Geöffnet hat das Geschäft am Kirchenplatz 9 Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Am Samstag hat sie von 9 bis 17 Uhr geöffnet. "Wir hoffen natürlich, dass die Nachmittags-Öffnungszeiten am Samstag gut angenommen werden", sagt Marsche.