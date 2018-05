Der Gasthof "Tell" in Paternion ist einer der letzten seiner Art. Am Freitag wird er in der Sendung "Heimatleuchten" porträtiert.

Wirtshausfamilie Jörg, Lissi und Franz Michorl vom Gasthof Tell in Paternion © ServusTV/Daniel Götzhaber

Den Themen Wirtshauskultur und Wirtshaussterben widmet sich die aktuelle Folge von "Heimatleuchten" am kommenden Freitag (20.15 Uhr) in Servus TV. In der Folge "Wirtshausgschichtn – deftig, süffig, bodenständig" werden unterschiedlichste Wirtshäuser aus Österreich vorgestellt, darunter auch das Gasthaus "Tell" im 700-Seelen-Ort Paternion im Kärntner Drautal. Das Gasthaus in eines der letzten überlebenden Gaststätten von ursprünglich neun am Marktplatz.