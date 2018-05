Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Verdächtige, ein 49 Jahre alter Slowene, rannte davon. Polizisten stellten ihn aber und nahmen ihn fest. Am Tatort, in einem Geschäftsgebäude, wurden Einbruchsspuren gesichert und die Beute konfisziert.

Polizisten stellten den Mann © AP

Am Sonntag um 16.15 Uhr wurden von der Stadtleitstelle Villach mehrere Polizeistreifen wegen einer Alarmauslösung zu einem Geschäftslokal in der Maria Gailer Straße beordert.Als die Polizisten bei dem Geschäft eintrafen, sahen sie eine unbekannte Person mit blauer Regenjacke vom Gebäude weg durch das Areal in nördliche Richtung laufen.