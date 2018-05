Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Vorfall ereignete sich Sonntagfrüh auf einem Bauernhof in Köstenberg. Der Besitzer konnte den Brand mit Feuerlöschern selbst löschen. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Brand bereits gelöscht (Symbolbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein Brand brach Sonntagfrüh gegen 7.30 Uhr in einer Werkstatt auf einem Bauernhof in Köstenberg in der Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land, aus. Das Feuer beschädigte diverses Kleinwerkzeug und einen Winkelschleifer. Der 54-jährige Besitzer konnte das Feuer selbst mit drei Feuerlöschern löschen.