© KLZ/Weichselbraun

Am Samstag gegen 23.25 Uhr kam es in einer Wohnung in Villach zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen Villacher und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin. Dabei verletzte der Mann seine Freundin derart, dass sie in das LKH Villach musste. Weiters beschädigte der 27-Jährige den Pkw der Frau, indem er die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand einschlug und die Windschutzscheibe sowie die Motorhaube beschädigte.