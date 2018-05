Facebook

In St. Georgen am Sandhof kam es zu einer Überschwemmung © FF Haidach

In Klagenfurt und im Bezirk Wolfsberg sind die Feuerwehren im Unwettereinsatz. In Klagenfurt sind die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren ausgerückt. Keller müssen ausgepumpt werden, es kam zu mehreren Überschwemmungen, so zum Beispiel in St. Georgen am Sandhof. In Waldenstein, Gemeinde Theißenegg, rutschte ein Hang ab. Mehrere Häuser wurden von einem über die Ufer getretenen Bach überschwemmt. Eine Gemeindestraße wurde teilweise weggerissen.