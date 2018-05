Facebook

Mit südlichen oder östlichen Winden gelangen warme und labile Luftmassen ins Land. Dabei scheint am Feiertag die Sonne im Villacher Raum zum Teil länger. Lokale Schauer mit Regen sind aber ziemlich sicher auch dabei. In Bergland und Richtung Zell sind Schauer am wahrscheinlichsten, insbesondere am Nachmittag.