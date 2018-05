Trotz Widmungsstopp"Dehner" expandiert nach Villach

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Gartencenter „Dehner“ plant neuen Standort in Villach-Perau. Kritik an Ansiedelung kommt von Innenstadt-Betrieben.

So sieht die Klagenfurter Dehner-Filiale von Innen aus © Traussnig

Im Vorjahr hat Europas größte Garten-Center-Gruppe „Dehner“ in Klagenfurt eine 5900 Quadratmeter große Filiale eröffnet. Nun wird in Kärnten weiter expandiert - genauer gesagt nach Villach Perau. „,Dehner’ plant in Villach einen Mark zu eröffnen“, bestätigt die Kette auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Weitere Details könne man derzeit noch bekannt geben, heißt es.

